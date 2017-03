Nach den Anschlägen

Das Foto ging um die Welt. Eine Frau mittleren Alters sitzt barfuß in der Halle des Flughafens Brüssel-Zaventem auf einem der unbequemen Aluminiumstühle. Ihr Haar ist staubgrau. An der Stirn ist Blut zu sehen. Die Medien werden später für die Verbreitung der Aufnahme scharf kritisiert. Am frühen Morgen des 22. März 2016 ist Nidhi Chaphekar beruflich am Brüsseler Airport. Sie arbeitet als Stewardess bei der indischen Fluglinie Jet Airways.

Es ist kurz vor acht Uhr, als drei Männer die Halle betreten. Sie schieben Gepäckwagen, auf denen Reisetaschen stehen. Einer der Männer trägt einen Schlapphut und eine große Brille. Die anderen beiden sind schwarz gekleidet und haben an der linken Hand einen Handschuh übergezogen. Vermutlich um den Zünder zu verbergen, mit dem sie wenig später ihre Bomben und sich selbst in die Luft jagen. Was da noch niemand weiß: Ein weiterer Selbstmordattentäter ist gerade mit der U-Bahn auf den Weg zur Station Maalbeek, ganz in der Nä...