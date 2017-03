Zuviel Sprit verbrannt

Die deutschen Treibhausgasemissionen sind im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Das teilte das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau Anfang der Woche mit. Demnach wurden 2016 knapp 906 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) und andere Gase in die Luft geblasen. Einer Abnahme des Ausstoßes, der durch die Verbrennung von Stein- (minus 7,8 Millionen Tonnen) und Braunkohle (minus 4,9 Millionen Tonnen) resultierte, stand demnach eine Zunahme der Emissionen aus der Verbrennung von Mineralölprodukten (plus 3,7 Millionen Tonnen) und Erdgas (plus 12,9 Millionen Tonnen) gegenüber. Letzteres lag zum einen am kälteren Wetter, zum anderen hat das Erdgas aufgrund gesunkener Preise im Kraftwerkseinsatz einen Teil der Kohle verdrängen können.

Insgesamt bleibt unterm Strich ein Plus von rund vier Millionen Tonnen, was sich zunächst moderat anhört. Allerdings stagnieren die Emissionen bereits seit 2009 mehr oder weniger auf diesem Niveau knapp über 900 Millionen Tonnen CO2 jährli...