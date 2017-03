Ein Platz wird leer bleiben

Für die Bundestagsfraktion Die Linke war es selbstverständlich, auch Selahattin Demirtas zu ihrer Konferenz »Quo vadis Deutschland–Türkei?« einzuladen und für kommenden Montag als Redner anzukündigen – obwohl den Abgeordneten bewusst sein dürfte, dass dies sehr optimistisch wirkt. Der Vorsitzende der »Demokratischen Partei der Völker« (HDP) wird wohl nicht kommen können, da er – wie zahlreiche andere Oppositionspolitiker – in der Türkei wegen angeblicher Verbindungen zum »Terrorismus« inhaftiert wurde. Sein Name auf der Gästeliste kann eher als politisches Signal für die Freilassung der HDP-Mitglieder aufgefasst werden, deren Wahlkampf für ein »Nein« beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei fast unmöglich gemacht wird.

Der Journalist Can Dündar, der zur Zeit in Deutschland lebt, da auch ihm in der Türkei Unterstützung von Terroristen vorgeworfen wird und er dort kein faires Verfahren erwartet, wird aber voraussichtlich am Montag abend im Paul...