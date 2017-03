Konfliktgeladene Debatte

Die Aufstockung des Pentagon-Budgets um 54 Milliarden US-Dollar im nächsten Haushalt will die US-Regierung dadurch finanzieren, dass in derselben Höhe Kürzungen in zivilen Bereichen vorgenommen werden. Unberührt bleiben soll jedoch die Sozialversicherung, die zusammen mit dem Gesundheitswesen mehr als die Hälfte des Etats ausmacht. Donald Trump hat offenbar die Absicht, sich in diesem Punkt an seine Versprechen während des Wahlkampfs zu halten. Führende Republikaner im Abgeordnetenhaus und im Senat haben Widerstand gegen diese Ausnahmen angekündigt. Trump wird, falls er an seiner Grundidee festhalten will, vermutlich auf die Demokraten angewiesen sein.

Widerstand aus beiden Kongress­parteien ist aber gegen die geplanten Kürzungen in anderen zivilen Bereichen zu erwarten. Die umfangreichsten Streichungen betreffen das Außenministerium mit 10,9 Milliarden US-Dollar, das Erziehungswesen mit 9,2 Milliarden, Gesundheits- und andere öffentliche Dienste mit 12,6 ...