Milliarden mehr fürs Militär

Die US-Regierung hat dem Kongress am vorigen Donnerstag ihren Haushaltsentwurf für das Steuerjahr 2018 vorlegt. Es beginnt am 1. Oktober 2017 und endet am 30. September 2018. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass Administration und Kongress sich bis zum Oktober in allen Punkten geeinigt haben. Die Souveränität über den Etat ist das wichtigste Privileg des US-amerikanischen Parlaments. Die Verhandlungen über den Haushalt sind immer auch mit vielfältigen Deals verbunden, bei denen es zum Teil um Einzelheiten der Ausgaben geht, aber in vielen Fällen auch um politische Themen, die mit dem Budget höchstens indirekt zu tun haben. Voraussichtlich wird es daher auch im laufenden Jahr Übergangs- und Nachtragshaushalte geben.

Der Entwurf der Regierung sieht Einnahmen in Höhe von 3,37 Billionen Dollar vor, denen Ausgaben von 3,76 Billionen gegenüberstehen. Das dadurch zusätzlich entstehende Defizit betrüge 392 Milliarden, was 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts...