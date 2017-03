Übergriffe und Gewalt

Geflüchtete Frauen in Sammelunterkünften brauchen nach Einschätzung der Berliner Charité mehr Rückzugsräume und Schutz für sich und ihre Kinder. »Wir empfehlen eine separate Unterbringung alleinreisender Frauen«, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. In den Unterkünften seien »geschützte Rückzugsorte insbesondere für Frauen und Kinder« ebenso notwendig wie getrennte Sanitärräume für Männer und Frauen. Die Experten empfehlen, Frauen bei der Wohnungssuche mehr zu unterstützen und Spiel- und Lernmöglichkeiten für Kinder außerhalb des Wohnraums zu schaffen. Für die Studie wurden in fünf Bundesländern 639 geflüchtete Frauen aus Afghanistan, Eritrea, dem Iran, dem Irak, Somalia und Syrien über ihre Flucht, ihre Lebenslage und ihre Ziele befr...