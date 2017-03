Im Januar fand in Hamburg zum zwölften Mal das Festival für experimentelle Musik Klub Katarakt statt. Um den theoretischen Rahmen abzustecken, unterhielten sich die Klarinettistin und Komponistin Carol Robinson und die Katarakt-Kuratoren über »Das Viele und das Eine. (Wie) klingt Anarchie?« (Di., 14 Uhr, FSK). Hauptfrage: Wie kann im Orchester selbstbestimmt musiziert werden – entgegen einer von Dirigenten dominierten Konzertpraxis? Abteilung Emanzipation und Depression: In »Das Ende der Hoffnungen – der Niedergang der italienischen Linken« (DLF 2017; Di., 19.15 Uhr, DLF) verhandelt Aurelia Sorrento die Enttäuschungen im einstigen Traumland der Linksradikalen in Westeuropa.

Von postapokalyptischen Problemen handelt die Fantasystory »Manifest 50: Du darfst mich töten, wenn du mich liebst« (HR 2016; Di., 21 Uhr, ORF Ö1). Die österreichische Autorin Michaela Falkner beschreibt einen Menschen, der andere Menschen umarmen möchte, nur gibt es keine mehr. Und so ...