Eine etwas andere Erkundung des aktuellen Flüchtlingsdramas bietet das Stück »Gehen und Bleiben«, das am Freitag im Potsdamer Hans-Otto-Theater uraufgeführt wurde. Thema sind die Beziehungen zwischen Ausgewanderten und deren Freunden und Angehörigen in der Heimat. Eine tragende Rolle spielen die Mittel der modernen Kommunikation. Die Spieler skypen mit Handys und Notebooks, bewegen sich zwischen aufeinandergetürmten Fernsehern und einer Großbildleinwand. Nur dank dieser technischen Hilfsmittel können sie ihre Beziehungen aufrechterhalten.

Links auf der Bühne sitzen oder stehen in einem angedeuteten Wohnzimmer die jeweiligen Angehörigen. Zu ihren Füßen lassen Gräser oder Schilf an einen Garten oder ein Flussufer denken. Rechts stehen zwei Betten in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, dazwischen Gänge wie Straßen. Die Spieler sitzen zunächst am Rand, laufen dann kreuz und quer über die Bühne, oft gehetzt, setzen sich kurz, schildern ihre Beziehun...