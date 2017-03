Bedingungen für das Kapital verbessern

Stilvoll müssen die Ökonomen ausgesehen haben, als sie beim Verfassen der Wirtschaftsaussichten mit ihren rosaroten Brillen in die Zukunft blickten. Die Damen und Herren des »Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage«, allgemein kurz als »Wirtschaftsweisen« bezeichnet, stellten ihre Konjunkturprognose 2017/18 am Montag in Frankfurt am Main vor: »Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem Aufschwung«, frohlocken die ersten Worte des Berichts.

Um 1,4 Prozent soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2017 wachsen, bevor es im Jahr darauf sogar um 1,6 Prozent abheben werde. Bezaubernd geht es weiter: »Die Lage am Arbeitsmarkt ist ebenfalls unverändert gut.« Auch wenn zuletzt die anziehenden Verbraucherpreise die Realeinkommensanstiege abgeschwächt hätten.

An manchen Stellen zieht der Bericht eine Bilanz, die sich halbwegs der Realität annähert. So sei die Ausweitung der Produktion vollständig auf eine vermehrte inlän...