Anachronismus im Amt

Die Marxistischen Blätter betiteln die neueste Ausgabe mit »Amerikas Faust« und legen damit den Schwerpunkt auf die Politik des US-Präsidenten Donald Trump.

Norman Markowitz, der in New Jersey Geschichte lehrt und Mitglied der Kommunistischen Partei der USA (KPUSA) ist, erinnert daran, dass Trump nicht von der Mehrheit der US-Bürger gewählt wurde. Sein Amt habe der Präsident dem Wahlmännersystem zu verdanken, das seit der Wahl von 1876 als »undemokratischer Anachronismus« angegriffen werde. Die Wahlbeteiligung habe lediglich bei 57 Prozent gelegen, so niedrig wie nie zuvor. »An der Macht angekommen, wird Trump versuchen, ein nationales gewerkschaftsfeindliches Gesetz durchzusetzen, alle Anstrengungen, den Mindestlohn zu erhöhen, blockieren und die Unternehmenssteuern drastisch und die Reichensteuer weniger stark senken.«

Zoltan Zigedy, Mitbegründer des Onlinejournals Marxism-Leninism Today, beschreibt, in welchem wirtschaftlichen Umfeld die Kandidatur Trump...