Deutscher Scherzkeks des Tages: Bruno Kahl

Ein Witz lautet: Geht ein Geheimdienstchef an die Öffentlichkeit. Der Nie-Öffentliche gibt Auskünfte? Eine Klangteppichwarteschleife im Callcenter ist auch nicht anders. Im Interview mit dem Spiegel scherzt Bruno Kahl, seit 1. Juli 2016 BND-Chef, z. B. so: »Wir haben kein Interesse, ins Privatleben der Leute einzudringen.« Ist das Gegenteil der Fall wie beim Abhören »befreundeter« Regierungen oder Journalisten, bleibt alles im Rahmen der »Bestimmungen«. Der BND ist genau dann eine rechtsstaatliche Behörde, wenn er aufs Recht pfeift. Er bekämpft den »Islamischen Staat« (IS) in Syrien? Im Prinzip ja, es ...