Klima des Verfalls

Simbabwes Wirtschaft liegt am Boden – seit Jahren. Auch die aktuellen Nachrichten aus dem Land im südlichen Afrika verheißen nicht gerade Hoffnung. So warten die Staatsangestellten inzwischen seit Monaten darauf, dass die Regierung den Auszahlungstag ihrer Gehälter bekanntgibt. Die Daten für März veröffentlichte die staatliche Tageszeitung The Herald am Samstag. Während Militärangehörige demnach bereits am Freitag ihren Sold erhielten, ist der Gesundheitssektor erst am Dienstag an der Reihe. Rentner müssen gar bis zum 7. April auf ihr Geld warten. »Wie wir bereits angekündigt haben, versuchen wir alles, um sicherzustellen, dass jeder in dem jeweiligen Arbeitsmonat bezahlt wird«, erklärte Arbeits- und Sozialministerin Prisca Mupfumira dennoch. Immerhin gestand sie »Herausforderungen bei der Liquidität« ein.

Diesen Schwierigkeiten – und dem Abfluss des seit 2009 als Landeswährung verwendeten US-Dollars – wollte die Regierung mit dem Druck von Bondnoten entge...