Konzern der Erniedrigten und Beleidigten

Firmenpatriarch Ferdinand Piëch hat genug. Der VW-Aufsichtsratschef will sich endgültig aus dem Konzern zurückziehen. Wie die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (PSE) am Freitag als Hauptaktionärin von Volkswagen mitteilte, führen die Familien Porsche und Piëch entsprechende Verhandlungen über eine Übertragung eines »wesentlichen Anteils« der gehaltenen Stammaktien an der PSE.

Piëch hält 14,7 Prozent der Stammaktien an der PSE. Am Freitag waren diese insgesamt rund eine Milliarde Euro wert. Die Übernahme des Aktienpaketes durch andere Mitglieder der Familien Piëch und Porsche solle noch vor der Hauptversammlung am 30. Mai in Stuttgart abgeschlossen werden, berichtete Reuters am Samstag abend.

Piëch war bis April 2015 langjähriger VW-Aufsichtsratschef und galt als mächtigster Mann bei Volkswagen. Er trat nach einem internen Machtkampf mit dem damaligen Vorstandschef Martin Winterkorn von fast allen Ämtern zurück und blieb am Ende lediglich Aufsichtsrat bei ...