Mickriger Aufmarsch

Mehr als 2.000 Antifaschistinnen und Antifaschisten haben am vergangenen Sonnabend in Leipzig gegen einen Aufmarsch der Partei Die Rechte demonstriert. Rund 150 Personen nahmen an der Kundgebung der Rechten teil, die unter dem Motto »Heimat erhalten, Familien fördern, Zukunft gestalten!« stand.

Das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz«, welches zu den Protesten aufgerufen hatte, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme zufrieden. Zwar sei es nicht gelungen, den Aufmarsch zu verhindern. Doch es sei deutlich gezeigt worden, »dass rückwärtsgewandte Propaganda auf Leipzigs Straßen keinen Platz hat«. An der Gegendemonstration hätten sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten beteiligt.

»Nicht zuletzt geht ein besonderer Dank an alle Aktivistinnen und Aktivisten, die trotz eines Großaufgebotes der Polizei an vielen Stellen versucht hatten, Absperrungen zu überwinden und den Aufmarsch zu verhindern«, erklärte Irena Rudolph-Kokot, Bündnissprecherin von »Leipzi...