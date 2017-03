Das »Morgenrot« zum Krieg

Eines der treffendsten Bonmots zur Geschichte des Militarismus in Deutschland findet sich in Gerhard Seyfrieds kongenialem »Wende«-Comic »Flucht aus Berlin« von 1990. Eine Truppe von Nazikameraden im Westberliner Untergrund hat den Haupthelden der Geschichte in einem Bunker festgesetzt. An der Wand hängt ein Bild mit einem Totenkreuz und einem Stahlhelm darauf. Unterzeile: »Es lebe der Heldentod.« Besser kann man nicht versinnbildlichen, was das einzige Ziel faschistischer Politik war und ist: der Krieg – und »das süße Sterben fürs Vaterland«.

57 Jahre vorher ging Kapitänleutnant Liers (Rudolf Forster) in dem UFA-Film »Morgenrot« (Regie: Gustav Ucicky) mit den Worten in den Tod, dass »wir Deutsche« vielleicht schlecht zu leben verstehen, dafür aber »fabelhaft« sterben könnten. Und so geschah es in dem Film. Weil für zehn Mann der U-Boot-Besatzung zu wenige Tauchretter da waren, beschloss die Mannschaft, kollektiv das eigene Ableben in Angriff zu nehmen. De...