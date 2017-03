Augenblicke der Weltgeschichte

Andrée Kuentzmann – Warten auf die Befreiung

Wir warten auf den Frühling. Aber das Leben war auch in diesen Breiten nicht immer so beschaulich. Zwischen der Landung der Alliierten in der Normandie und der Befreiung des gesamten französischen Staatsgebiets verging fast ein Jahr. In Audincourt, einem Dorf im besetzten Osten des Landes, machten die deutschen Besatzer wie auch anderswo Jagd auf Widerstandskämpfer. Die 23jährige Andrée Kuentzmann hielt auf Fotos den Alltag in ihrem Ort fest.

Arte, Sa., 18.00

Geschwister der Bäume

Ein Häuptling ruft zur Besinnung

Mundiya Kepanga, der Anführer des papua-neuguineischen Volkes der Huli, betrachtet die Bäume des Regenwaldes als seine Brüder. Mit d...