Verbrannte Erde

Cornelius Breuninger, Versorgungsoffizier in der württembergischen Reservedivision 26, die ab 1915 im Artois nahe der französischen Stadt Arras stationiert war, notierte am 10. März 1917 in seinem Tagebuch: »In Cr. (Croisilles, eine Gemeinde etwa zehn Kilometer südöstlich von Arras – M. S.) sind schon ganze Viertel eingerissen, es brennt an allen Ecken und Enden. Das ganze Land wird systematisch und methodisch verwüstet, kein Stein soll auf dem anderen bleiben, alles, Häuser, Villen, Schlösser, Fabriken, Kirchen, alles fliegt in die Luft, alle Brunnen werden gesprengt, alle Straßen aufgerissen. Armes Frankreich, wo sind deine blühenden Städte und Dörfer? Was bleibt, sind nur Friedhöfe. Alles andere fällt in Schutt u. Asche (…). Überall, wohin das Auge schaut, nur Trümmer und Wüstenei. Wir sind diesmal mit größter Bewusstheit Hunnen u. Barbaren.« Und am 17. März fügte er hinzu: »Es ist ein grausiges Tun, was wir Deutschen nach Anordnung der obersten Heeres...