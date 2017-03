Kind und Familie. Es ist zum Verrücktwerden

Wahrscheinlich gehört es seit Jahrtausenden zum Berufsbild von Pädagogen, sich über Kinder zu beschweren. Was aber, wenn immer mehr die Eltern selbst ins Blickfeld der Kritik geraten? Rabeneltern sind häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Verwahrlosung und Gewalt sind aber nur die eine Seite. Die andere nennt man Wohlstandsverwahrlosung, Eltern bieten also ihren Kindern alles – außer sich selbst.

Was wir hier aber beschreiben wollen, geht von der These aus, dass sich Nachwuchs, Erziehung und Familie vortrefflich eignen, dem Gefühl der inneren Leere durch hamsterradähnliche Scheinaktivitäten zu entkommen. Es geht dabei natürlich nur scheinbar um das Kind; die betroffenen Eltern sind meist zu tieferen Beziehungen gar nicht in der Lage. Sie haben nicht einmal eine Beziehung zu sich selbst, wie sollen sie da den anderen lieben oder verstehen können?

Von außen sieht das freilich anders aus: Diese Eltern treten besonders engagiert auf, sie tun alles ...