Harmonie im Haifischbecken

Das Kapital übte sich in trans­atlantischer Freundschaft. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie und Handelskammertages, begrüßte die Zuhörer der Konferenz »Chancen und Herausforderungen unter der neuen US-Regierung« am Freitag in Berlin mit den Worten: »I am an American!«

Für die Bosse gab es etwas zu feiern. Am Donnerstag vor 70 Jahren wurde die deutsche Außenhandelskammer in New York eröffnet, zwei Jahre vor Gründung der Bundesrepublik – die Wirtschaft setzte schon damals auf Kontinuität. Wansleben merkte an, die Aufregung über die schrillen Töne, die US-Präsident Donald Trump aus dem Weißen Haus verlautbare, sei übertrieben. »Wir sind irritiert, wenn die Amerikaner ihre Position, die sie schon immer hatten, etwas plakativ äußern.«

Man nehme zuwenig war, »was passiert«, sondern achte zu sehr darauf, »was gesagt« werde. Schärfer zur Sache ging es am Donnerstag abend in Berlin. US-Finanzminister Steven Mnuchin traf zum ersten Mal au...