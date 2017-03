»Vom großen Geld verpestet«

Benoît Hamon, französischer Präsidentschaftskandidat des Mitte-links-Blocks, versucht die Quadratur des Kreises. Mitten in einem vom Finanzkapitalismus beherrschten Europa will er, sollte er am 7. Mai zum neuen Staatschef gewählt werden, einen Sozialstaat auf basisdemokratischer Grundlage errichten. Das ehrgeizige Programm Hamons, das er am Donnerstag in Paris vorstellte, ist geprägt vom Wunsch, Gesellschaftspolitik und Umweltschutz mit den Ansprüchen der Unternehmer und des kapitalistischen Arbeitsmarktes zu versöhnen. Sein Fahrplan in eine »wünschenswerte Zukunft« entspringe der Erkenntnis, erklärte er, »dass wir nicht mehr weiter so produzieren und konsumieren können wie bisher«. Beibehalten will er allerdings die nukleare Schlagkraft des französischen Militärs und »notwendige Kriseneinsätze« der Armee, »wie beispielsweise...