Krönungsmesse für Schulz

Der Personenkult treibt immer neue Blüten, und so verwundert es nicht, dass die SPD ihren Bundestagswahlkampf unter das Motto »Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zeit für Martin Schulz« stellt. Am Sonntag werden die Sozialdemokraten ihren Kanzlerkandidaten auf einem Sonderparteitag offiziell bestätigen und zugleich zum Parteivorsitzenden wählen.

Schulz hat bereits angekündigt, »Korrekturen« an der von SPD-Altkanzler Gerhard Schröder am Anfang des neuen Jahrtausends gemeinsam mit dem britischen Premier ausgeheckten »Agenda 2010« im allgemeinen und an den seit 2005 geltenden Hartz-Gesetzen im besonderen vornehmen zu wollen. Längst ist klar, dass es sich nur um etwas Kosmetik, angeblich zugunsten der »hart arbeitenden Menschen« handeln wird (siehe dazu jW vom 7.3.). Inzwischen stellte Schulz klar, dass es ein Ende der Kürzungen am Existenzminimum mit ihm nicht geben wird. Bei diesen Strafen handele es sich schließlich »nicht um Schikanen«, sagte Schulz der Rheinisc...