»Fairer« Welthandel gewünscht

Beim G-20-Treffen am Freitag in Baden-Baden waren die Finanzminister und Notenbankchefs um eine gemeinsame Erklärung bemüht. »Ich bin zuversichtlich, dass wir in einer nicht einfachen Diskussion mit auch neuen Partnern doch zu einem guten Ergebnis kommen«, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum Auftakt des zweitägigen Treffens. »Die gemeinsame Überzeugung ist, dass wir auf diese Art unseren Beitrag leisten können, um die Weltwirtschaft einigermaßen auf stabilem Kurs zu halten.« In ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung bekennt sich die G20-Gruppe üblicherweise zum »Freihandel«. Der seit knapp zwei Monaten amtierende US-Präsident Donald Trump hatte mehr...