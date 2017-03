Keine Heuchelei

Eine junge Frau hockt auf einem Sockel, schön, nackt und aufrecht. Neben ihr, auf einem viel kleineren Sockel, liegt ihr Baby: strampelnd, lebhaft, querköpfig. Die Verbindung zwischen beiden muss man sich denken. Denn das zweiteilige Kunstwerk lässt offen, ob es sich um eine glückliche oder eine unglückliche Mutterschaft handelt. Das Bronzeensemble mit dem Titel »Der Morgen« stammt von der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach. Das Kunstmuseum Magdeburg beherbergt diese Figuren.

Momentan arbeitet Schwarzbach in Stein, in ihrem Atelier in Berlin-Heinersdorf. Mit Hammer und Meißel. Runde Formen entstehen, manchmal auch bewusst kantige. Nach zwei Stunden braucht sie allerdings eine Pause – um die Spontaneität in ihrem entstehenden Werk zu erhalten. »Nur die Hände wollen immer weiter arbeiten«, sagt sie mit feinem Lächeln.

Der Rufname der 1949 in Sachsen Geborenen ist Franziska. »Eigentlich bin ich ein Franz«, erklärt Schwarzbach nach tiefem Luftholen. »Mein V...