Verschärfte Staatskrise

Die Staatskrise in Mazedo­nien verschärft sich. Auch am Mittwoch sind in Skopje und anderen Städten des Landes wieder Tausende Menschen gegen die geplante Regierungskoalition zwischen sozialdemokratischer SDSM und der »Albanischen Plattform«, einem Zusammenschluss mehrerer Parteien der albanischen Minderheit, auf die Straße gegangen. Es war der 17. Tage in Folge. Die Demonstrationen wurde von der »Bürgerinitiative für ein geeintes Mazedonien« organisiert. Dabei werden zunehmend nationalistische Parolen gegen die albanische Minderheit laut, der vorgeworfen wird, eine fünfte Kolonne Tiranas zu sein.

Bei den Parlamentswahlen am 11. Dezember vergangenen Jahres hatte weder die SDSM noch die rechtsnationalistische langjährige Regierungspartei VMRO-DPMNE eine ausreichende Mehrheit erhalten. Außerdem schafften vier Parteien der albanischen Minderheit den Sprung ins Parlament. Drei von ihnen bildeten Anfang Januar unter Vermittlung des albanischen Premierministers ...