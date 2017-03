Bomben statt Entwicklungshilfe

Viel mehr Geld fürs Militär, Kahlschlag beim Umweltschutz und bei der Entwicklungshilfe: US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seinen ersten Haushaltsentwurf vorgestellt, der radikale Umschichtungen vorsieht. Größter Gewinner ist das Verteidigungsministerium: Der Wehretat der USA, der ohnehin bereits mit weitem Abstand der größte der Welt ist, soll um weitere 54 Milliarden Dollar (knapp 51 Milliarden Euro) anwachsen. Seine neuen Ausgabeprioritäten will Trump durch Streichungen an anderer Stelle gegenfinanzieren.

Am härtesten trifft es die Umweltschutzbehörde EPA, deren Budget auf einen Schlag um 31 Prozent gesenkt...