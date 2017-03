In die Rabatten

Ick bin ein typischet ostdeutsches Radsportkind. Fahren für den Frieden eben. Mitm Papa ging’s damals an die Berliner Karl-Marx-Allee zum Anfeuern und Kieken. Meine erste manifeste Erinnerung geht auf Mai 1984 zurück, ich stand kurz vor der Vollendung meines ersten Lebensjahrzehnts. Ein gewisser Pjotr Ugrjumow gewann den Prolog in Berlin, Olaf Ludwig mal wieder diverse Etappen und der Spanier Miguel Indurain landete als Debütant immerhin auf Rang 70. In den folgenden Jahren prägte mich die Friedensfahrt besonders stark. Ich klebte tagtäglich die Konterfeis der jeweiligen Etappensieger in den Streckenplan aus der Jungen Welt. Mein erklärter Radheld Olaf Ludwig zierte 36mal diese wundervollen Dreiländerkarten. 1988 holte er gar olympisches Gold für die DDR, Hurra!

Ich pfriemelte aus einem ollen, gelben Bauarbeiterhelm die Polsterung raus. Nun hatte ich, zumindest optisch, auch so eine schlauchmäßige Sturzkappe und wurde zum Friedensfahrer. Mit meinen Kumpels...