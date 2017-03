Saubermann lässt drohen

Die Weiten der Halbwüste Kalahari, die atemberaubende Wildnis des Okavangodeltas oder Hausbootfahrten auf dem Chobe-Fluss – das Gastland Botswana der am Samstag zu Ende gegangenen Berliner Tourismusmesse ITB präsentierte sich als Abenteuerreiseland. Wenn sich nicht gerade – wie 2012 der damalige spanische König Juan Carlos – ein europäischer Monarch beim Elefantenjagen die Hüfte bricht, bleibt es meist ruhig um den Staat im Zentrum des südlichen Afrikas. Der dort mit weitreichenden Machtbefugnissen regierende Präsident Ian Khama tut viel dafür, dass das so bleibt. Eine freie Berichterstattung schätzt er wenig – und am allerwenigsten, wenn es um ihn selbst geht. Das mussten in der vergangenen Woche drei Journalisten erfahren, die dem Verdacht nachgehen wollten, dass der Staatschef sein Feriendomizil mit Mitteln aus der Staatskasse ausbaut. Auf dem Weg zum Ortsbesuch wurden sie vom Geheimdienst gestoppt – und nach eigener Aussage mit dem Tod bedroht.

