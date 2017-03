Jung und gefährlich

Der AS Monaco hat einen prominenten Fan: Manchester Citys Trainer Pep Guardiola kam vor dem Aufeinandertreffen seiner Mannschaft mit den Monegassen im Champions-League-Achtelfinale regelrecht ins Schwärmen. Nun neigt Guardiola dazu, die Stärken der jeweiligen Gegner zu betonen. Doch bei der Analyse des Opponenten vor dem Hinspiel am 21. Februar konnte man dem Spanier seine Hochachtung für Taktik und Spieler der Association Sportive anmerken: Die Außenverteidiger verhielten sich wie Flügelstürmer und Angreifer Radamel Falcao sei ein »Killer im Strafraum«.

Das Lob verdeutlicht, warum der AS Monaco derzeit in aller Munde ist: Er begeistert mit seiner fulminanten Offensive. In der französischen Ligue 1 (das kleine Fürstentum unterhält keinen eigenen Ligabetrieb, weshalb man beim großen Nachbarn mitspielt) liegt man aktuell auf dem ersten Tabellenplatz – mit bereits 84 Toren nach 29 Spieltagen! Ein Rekord in den europäischen Topligen. Selbst die für ihre vielen...