Die eigenen Interessen

»Was wir brauchen, ist eine neue Aufklärung, die Besinnung auf den eigenen Verstand, ein Selbstbewusstsein, das sich durch angebliche Kapazitäten nicht ins Bockshorn jagen lässt.« Diesen Satz formulierte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, in seinem Eröffnungsvortrag beim Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) zum Thema »Gesellschaftliche Spaltungen – Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit« am Wochenende in Berlin. Um genau diese Aufklärung bemühten sich rund 150 Teilnehmer und mehr als 30 Referenten aus Wissenschaft und Praxis während der dreitägigen Veranstaltung (siehe auch jW vom 6. März 2017), darunter der Mathematiker Gerd Bosbach, der die manipulative Interpretation demographischer Fakten entlarvte, die Diplompolitologin und Sonderpädagogin Magda von Garrel, die den Beitrag der Schulen zur gesellschaftlichen Spaltung offenlegte, und der Jurist Hermann Klenner, der das Auditorium mit ...