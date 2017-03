Hänsel, Prager

Als Heranwachsender wurde der am kommenden Sonntag vor 90 Jahren geborene Gerhard Hänsel von den Dresdner Bühnen geprägt. Nachdem der Pfarrerssohn in Elbflorenz Schauspiel studiert hatte, interpretierte der gutaussehende Darsteller ab 1948 an vielen Bühnen zwischen Berlin und Gera Romeo, Don Carlos oder Clavigo. Im Fernsehen bekam der freie Schauspieler meist nur kleine Rollen. In den 70ern wechselte er den Beruf und arbeitete fortan in der Verwaltung der Staatsoper und der Komischen Oper Berlin.

Dass er 1953 als Prinz Hassan im DEFA-Märchen »Die Geschichte vom kleinen Muck« mitwirkte, das in rund 60 Ländern zig Millionen Zuschauer hatte, verdankte Gerhard Hänsel gewissermaßen dem Westberliner Intendanten Boleslav Barlog. Der noch unbekannte Horst Buchholz hatte dem Regisseur Wolfgang Staudt...