Aggressiver in Richtung Tat

Der unermessliche Reichtum und die Macht des Fürsten Esterházy de Galantha verdankte sich dem Elend Zehntausender Bauern. Für die Entwicklung der Musik, so ungerecht ist die Geschichte, war das ein Glück. Denn nicht unerhebliche Summen seiner Beute steckte der Fürst in ein kleines, exquisites Hofensemble. Seine zwei Prachtschlösser am Neusiedler See wurden zu Musiklaboratorien. Dort entstand die zur Zeit Maria Theresias avancierteste Orchestermusik Europas.

Joseph Haydn lebte und komponierte 30 Jahre lang für den Fürsten. Haydn war es, der mittels fürstlicher Gelder in Eisenstadt und Esterháza einen Eliteklangkörper zusammenstellte und formte, sein Medium. Mit ihm ließ sich am pannonischen Ende der damaligen Welt die Brücke schlagen heraus aus der starren Gesetzlichkeit des barocken Orchestersatzes hinüber zu einem die alte und kostbare Mehrstimmigkeit Ockeghems und Palestrinas auf neue Art orchestrierenden und denkenden Instrumentalstil.

Nikolaus selbst sp...