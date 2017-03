Weniger Arbeitskämpfe

Es ging wieder ruhiger zu, in der Republik. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland weniger gestreikt als 2015, berichtete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seiner Streikbilanz 2016 am Dienstag.

Nur 462.000 Arbeitstage seien ausgefallen, weil Arbeiter in den Ausstand gingen. Deutlich weniger als 2015, als an rund zwei Millionen Tagen das Werkstor geschlossen geblieben sei. Die Streikbeteiligung sei auf dem Niveau des Vorjahrs verblieben. Knapp 1,1 Millionen Beschäftigte hätten sich in den vergangenen beiden Jahren angeschlossen. 80 Prozent der Streikenden seien aus dem Industriebereich gekommen.

»Entscheidend war 2016, dass diesmal große, über Wochen andauernde Arbeitsniederlegungen ausblieben«, erklärte WSI-Arbeitskampfexperte Heiner Dribbusch in einer Pressemitteilung. »Deshalb ging 2016 das Arbeitskampfvolumen wieder auf den Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 zurück, als im Mitt...