Nur der erste Schritt

In seinem zweiten von fünf »Briefen aus der Ferne« nach der Erhebung Anfang 1917 gegen das russische Kaiserreich bezieht sich Lenin auf eine Rede Matwej Iwanowitsch Skobelews (1885–1938, zunächst noch Vertreter der Menschewiki in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands), die dieser in der Reichsduma gehalten hatte (siehe auch jW vom 11./12.3.).

Diese Rede ist ein Musterbeispiel für das, was wir weiter oben in dem Zitat aus dem Sozial-Demokrat als »Schwanken« zwischen Bourgeoisie und Proletariat bezeichnet haben. Die Liberalen können, solange sie Liberale bleiben, nicht von »unsinnigen« Kriegszielen »lassen«, die, nebenbei gesagt, nicht von ihnen allein festgesetzt werden, sondern vom englisch-französischen Finanzkapital, einer Weltmacht, die über Hunderte von Milliarden verfügt. (…)

Wenn Skobelew davon spricht, dass die Arbeiter ein Abkommen mit der liberalen Gesellschaft getroffen haben, und gegen dieses Abkommen nicht protestiert, wenn er nicht ...