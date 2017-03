»Die Menschen wollen keinen Krieg unter Kurden«

Vergangene Woche haben sich 32 Aktivisten aus verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan (KRG), Erbil, im Nordirak zusammengefunden, um eine Kundgebung durchzuführen. Worum ging es dabei?

Wir wollten gegen den Krieg unter Kurden in der Region Sindschar protestieren. Für uns ist es nicht hinnehmbar, dass Einheiten der Roj Peschmerga, die der KDP (der Partei des Präsidenten der KRG, M. Barsani, jW) nahestehen, gegen jesidische Einheiten Krieg führen. Statt dessen wäre es wichtig, dass alle Kurden und demokratischen Kräfte gemeinsam gegen den sogenannten Islamischen Staat, IS, kämpfen. Als wir jedoch am Ort der Kundgebung eintrafen, erwarteten uns schon bewaffnete Sicherheitskräfte, sogenannte Asayisch.

Was passierte dann?

Die Asayisch forderten uns auf, die Personalausweise vorzuzeigen und nahmen uns fest. Zur Polizeista­tion wurde ich gemeinsam mit neun weiteren Gefangenen in einem Bus transportiert. Telefonie...