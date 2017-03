Park hinterlässt schweres Erbe

Freitag, der 10. März 2017, wird in die Geschichte der Republik Korea (Südkorea) eingehen. Einmütig entschied das Verfassungsgericht in der Hauptstadt Seoul, Präsidentin Park Geun-Hye ihres Amtes zu entheben. Sie habe »in ihrer Zeit als Präsidentin gegen die Verfassung und gegen geltendes Recht verstoßen«, sagte die Vorsitzende Richterin Lee Jung Mi am Freitag. Park, die im Februar 2013 ihr Amt antrat und bis Februar nächsten Jahres als Chefin im Blauen Haus, dem Amtssitz des südkoreanischen Präsidenten, hätte residieren sollen, ist innerhalb nur kurzer Zeit zum unbeliebtesten Staatsoberhaupt in der Geschichte ihres Landes geworden.

Seit Ende Oktober 2016 hatten landesweit jeweils an den Wochenenden Hunderttausende in mehreren Großstädten auf Massenkundgebungen friedlich den Rücktritt der von zahlreichen Korruptionsskandalen und Affären um Vetternwirtschaft gezeichneten Präsidentin gefordert. Im Dezember votierten 234 der 300 Parlamentarier in der National...