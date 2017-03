Macht und Sprache

Der Schweizer Sprachwissenschaftler und Forscher Ferdinand de Saussure (1857–1913) gilt als Begründer der modernen Linguistik. In seiner Theorie unterscheidet er zwei in wechselseitiger Bedingtheit zueinander stehende Facetten der menschlichen Sprache: »Reden« (Parole) und »Sprache« (Langue). Das Reden als individuelle Sprachverwendung wohnt der Sprache inne, die seit ihren Anfängen aus der Kollektivität der Menschen entstanden ist. Das heißt, sie kann nicht in einer »einzelnen Seele« entstehen. Sie erwächst aus dem Miteinander oder es gibt sie ganz einfach nicht. Keine Sprache existiert umfassend in einem einzelnen Menschen, sie kann nur vollständig innerhalb einer Kollektivität von Menschen existieren.

Was aber waren die Elemente, die zum Aufkommen des individuellen Redens und der Sprache einer Gemeinschaft führten? Saussure lehrt, dass das Kernkonzept dieser kommunikativen Mittel der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem »Bezeichnenden« (Signifikant) un...