Rechte Flügelkämpfe

Am Wochenende fand der 36. Bundesparteitag der neofaschistischen NPD in Saarbrücken statt. Neben der Neuwahl des Parteivorstandes stand die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres sowie der politische Rechenschaftsbericht des NPD-Vorsitzenden Frank Franz auf der Tagesordnung.

Etwa 4.000 demonstrierenden Antifaschisten vor dem Saarbrücker Schloss war es gelungen, dass der Parteitag, an dem fast 200 Delegierte teilnahmen, erst mit einiger Verzögerung beginnen konnte. Außerdem gab es Blockaden der Zufahrtswege. An der Demonstration des breiten Bündnisses »Bunt statt braun« nahm – neben anderen Politikern von SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP – ebenfalls die amtierende saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teil. Auch die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), verschiedene Gewerkschaften, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) beteiligten sich.

Bereits im Vorfeld hatte das Bünd...