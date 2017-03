Gurkensalat für Profikiller

Bei »The Hit – Die Profikiller« (Großbritannien 1984) von Stephen Frears geht es um alte und neue Profikiller, und darum, wer es noch bringt und wer nicht. Willie Parker (Terence Stamp), ein ausgebuffter Ganove, hat vor vielen Jahren seine Kollegen verpfiffen und durfte sich als Lohn dafür im warmen Spanien niederlassen. Ein schönes Haus bewohnt er da, mit einer Bibliothek wertvoller Bücher. Hauptsächlich hat er so viel gelesen, um sich auf den Tod vorzubereiten, wie wir später im Gespräch mit einem anderen ausgebufften Ganoven erfahren. Dass dies nötig war, ist von Anfang an klar. Parker wird eines Tages dafür büßen müssen, dass er seine Kumpels im Stich ließ. Exakt zehn Jahre nach dem Verrat wird er in seinem schönen Haus überwältigt, ins Auto gesetzt und den richtigen Profikillern übergeben, die ihn wiederum zu einem ehemaligen Kollegen nach Paris bringen sollen. Aber die Profikiller, von denen eigentlich nur einer ein richtiger Profi ist, begehen mehr...