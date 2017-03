Arbeit – die große Selbstbegegnung

Georg Maurer gehört zu jenen Großen, für die das Rilke-Wort »Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre« wie geschaffen scheint. Ging es ihm doch um die »Präzision wahrhafter Dichtung«, um »Genauigkeit« als »ästhetische Kategorie, die bei uns verwildert ist!« Genauigkeit war ihm Voraussetzung für die Vieldeutigkeit, die Prägnanz und Unhintergehbarkeit poetischer Welten. Schon der 16jährige wusste, Dichter müssten für die von ihnen behauenen Steine »immer feinere Meißel erfinden. Das ist ihre Pflicht.«

Maurer, 1907 als Sohn eines Lehrers und Musikers in Sächsisch-Regen (heute Reghin in Siebenbürgen, Rumänien) geboren, verfasste als 13-, 14jähriger erste Gedichte und dramatische Arbeiten. Mit 19 nahm er in Leipzig ein Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte auf, 1933 brach er es ab, eine Dissertation blieb unvollendet; statt dessen erschien 1936 mit »Ewige Stimmen« der erste Gedichtband. 1940 erreichte ihn der Krieg im Militärdienst in Rumä...