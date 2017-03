Jeder für sich allein

Die französische Linke kommt nicht auf die Beine. 40 Tage vor dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl gibt es nach wie vor kein Wahlbündnis, das wenigstens einem ihrer Kandidaten in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai helfen könnte. Zwar haben inzwischen mehr als 70.000 Franzosen von den beiden Hauptdarstellern Benoît Hamon (Parti Socialiste) und Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche) genau dies verlangt, doch ihr öffentliches Flehen stieß auf taube Ohren. Wer den entscheidenden Wahlgang erreichen will, muss nach aktuellem Stand an den Urnen mindestens 23 bis 25 Prozent der Stimmen hereinholen. Hamon liegt derzeit bei 13 bis 14 Prozent, Mélenchon krebst mit schlappen zehn Punkten durch die Umfragen.

»Geht noch etwas?«, fragen seit Tagen linke und linksliberale Zeitungen. Es sieht nicht so aus. Die Faschisten des Front National (FN) liegen mit ihrer Favoritin Marine Le Pen – trotz Finanzskandalen und Ermittlungen der Justiz – unverändert an der Spitze...