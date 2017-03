Das Kaninchen bist du

Als erste Mannschaft in der 25jährigen Geschichte der Champions League ist Paris St. Germain am Mittwoch abend nach einem 4:0-Erfolg im Hinspiel noch ausgeschieden. Wie konnte das passieren? Zunächst einmal standen sie vor 96.290 Zuschauern im Camp Nou des FC Barcelona von Beginn extrem tief. Die PSG-Sturmreihe agierte auf der Höhe des defensiven Mittelfelds, die Mittelfeldspieler an der eigenen Strafraumgrenze. Das führte zwangsläufig zu unübersichtlichen Situationen im eigenen Sechzehner. Nach nicht einmal 180 Sekunden behielt Luis Suárez in einer solchen Situation am Fünfmeterraum den Überblick und köpfte den Ball über den zögerlichen PSG-Keeper Kevin Trapp hinweg zur Führung der Katalanen ins Tor.

Anschließend igelten sich die Gäste endgültig am Strafraum ein, wobei sie ihre Positionen kaum verließen und recht besonnen agierten, auch nach Ballverlusten. So ergaben sich aus dem Tiki-Taka der Katalanen kaum Anspielstationen in Tornähe, Lionel Messi, Neym...