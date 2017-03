Eine Amerikanerin in Paris

Eine »ganz eigene Art, journalistische Texte zu schreiben«, habe Janet Flanner gehabt. Sie habe ihrer Leserschaft das Gefühl vermittelt, »im Augenblick des Schreibens anwesend zu sein«, so Andrea Weiss in ihrem Sammelband »Paris war eine Frau« über die US-Journalistin und Reporterin.

Fürs Schreiben interessierte sich die am 13. März 1892 in Indianapolis geborene Janet Flanner schon früh. Dem Engagement ihrer Mutter, die wie ihr Vater der sittenstrengen Reli­gionsgemeinschaft der Quäker angehörte, verdankte sie eine gute Bildung. Ab 1912 studierte sie zwei Jahre lang an der Universität von Chicago, bevor sie nach Abbruch ihres Studiums die Gelegenheit bekam, für das wichtigste Blatt ihrer Heimatstadt, den Indianapolis Star, tätig zu werden. Bald darauf übernahm sie als erste Frau die regelmäßige Filmkritik. Ihr Vorbild war die Romanautorin und Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton, über die sie ein brillantes Porträt verfasste. In diesem wie in vielen andere...