Von den Teufeln singen

Patrick Wagner trägt einen weißen Anzug, den er schon bei seiner Hochzeit anhatte. Mittlerweile sieht der Anzug aus, als bestünde er aus wütend zerknüllten Briefen, die Wagner an sein Leben geschrieben hat. Wie in schlotterndem Pergament und mit um die Ellenbogen herum zerschnittenen Ärmeln steht er an diesem regnerischen Mittwochabend auf dem Tresen der Bravobar in Berlin-Mitte.

In dieser Gegend hatte in den neunziger Jahren die von Wagner mitbetriebene, sehr vielversprechende Plattenfirma Kitty-Yo ihr Büro. Sie war entstanden, um die Musik von Wagners damaligem Trio Surrogat zu veröffentlichen. Es bestand aus Menschen, die sich untereinander nicht immer viel zu sagen hatten, aber von Platte zu Platte immer erstaunlichere, überschwenglich-selbstbewusste und recht harte Rockmusik erfanden. Surrogat wurden Stars in spe, bis Wagner nach einer Tour, während er Instrumente aus dem Tourbus auslud, um sie in den Proberaum zu stellen, für einen Augenblick den Fad...