Streiks im neuen Billiglohn-»Paradies«

Die Arbeitskämpfe in der myanmarischen Textilindustrie spitzen sich zu. Ende Februar zerstörten streikende Arbeiterinnen und Arbeiter einen Großteil der Produktionslinie der chinesischen Firma »Hangzhou Hundred-Tex Garment« in einer Fabrik in der Wirtschaftsmetropole Yangon (Rangun). Dort war exklusiv für die schwedische Kette Hennes & Mauritz, besser bekannt unter dem Kürzel H&M, gefertigt worden. Die Fabrik war eine von 40, mit denen der Konzern in dem südostasiatischen Billiglohnland kooperiert. Seit dem 9. Februar, als die jüngsten Arbeitsniederlegung begannen, hat kein Kleidungsstück mehr die Fertigungsstätte verlassen. Vor zwei Tagen gab H&M eine Erklärung ab, dass man über die Entwicklungen »sehr beunruhigt« und die Geschäftsbeziehung mit diesem Partner eingefroren seien. Noch ist unklar, wie es weitergeht.

Die Reparaturarbeiten im Betrieb sind angelaufen. Nach Verhandlungen zwischen der Firmenleitung und den Streikenden, von Gewerkschaf...