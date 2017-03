Volk gegen Kredithaie

In Ecuador ist am Mittwoch bei zahlreichen Demonstrationen nicht nur an den Internationalen Frauentag erinnert worden, sondern auch an die bisher größte Finanzkrise des Landes vor 18 Jahren. In deren Folge waren am 8. März 1999 die Banken für mehrere Tage geschlossen und die Guthaben der Kunden eingefroren worden. Als schließlich 80 Prozent der Kreditinstitute Bankrott gingen, verloren die Sparer den größten Teil ihrer Einlagen. Während korrupte Banker ihre Vermögen auf Privatkonten im Ausland in Sicherheit brachten, sanierte der Staat die überschuldeten Banken mit Steuergeldern. Das hatte verheerende Folgen. Rund drei Millionen der damals knapp 16 Millionen Ecuadorianer, in der Mehrzahl Frauen, mussten im Ausland Arbeit suchen, damit ihrer Familien überleben konnten. Am Mittwoch forderten die Demonstranten deshalb in symbolischen Gerichtsverhandlungen, die Schuldigen und Profiteure der von neoliberalen Politikern und Bankern verursachten Krise endlich zu...