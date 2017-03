Feind auf Augenhöhe

Es wäre ein Wunder, wenn es der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) ausgerechnet während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gelingen würde, das Image eines international geächteten Schmuddelkindes loszuwerden. So ist ihre politische Führung unter Kim Jong Un seit Trumps Amtsantritt gleich mehrfach ins Blickfeld medialer Aufmerksamkeit gerückt. Am 12. Februar testete die DVRK erfolgreich eine Mittelstreckenrakete. Am 13. Februar kam Kim Jong Nam, der ältere Halbbruder Kim Jong-Uns, unter bislang noch nicht vollständig geklärten Umständen auf dem internationalen Flughafen der malaysischen Metropole Kuala Lumpur ums Leben. Als Reaktion auf Pjöngjangs erfolgreichen Start einer Mittelstreckenrakete entschloss sich Beijing, der traditionell engste Verbündete der DVRK, Ende Februar, vorerst keine weiteren Kohlelieferungen aus der DVRK zu beziehen. Und am Montag dann feuerte Pjöngjang zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit vier Raketen ab, die nach e...