Der Abgrund am Elfmeterpunkt

Seit mehr als 20 Jahren ist Arsène Wenger Cheftrainer von Arsenal London. Statt die Spieler anzubrüllen, wie es üblich ist, spricht er mit ihnen wie mit erwachsenen Menschen. Die unreiferen seien von dieser Art überfordert, heißt es. Zwar haben die »Gunners« schon lange keinen Titel mehr gewonnen, aber weil Gentleman Wenger solide Gewinne erwirtschaftet, sitzt er recht fest im Sattel. Längst hat ihm die Klubführung eine Vertragsverlängerung zur Unterschrift vorgelegt. Er zögert seit Wochen.

Am Dienstag abend bot sich den Kickern von Arsenal eine selten schöne Gelegenheit, für ihren Trainer zu spielen. Der FC Bayern war zum Achtelfinalrückspiel in der Champions League angereist. 1:5 waren die Londoner in München unter die Räder gekommen. Vor dem Rückspiel im Emirates-Stadion, das von gegnerischen Fans mitunter »The Library« (die Bibliothek) genannt wird, weil es dort eher leise zugeht, hatten sich einige Arsenal-Anhänger zu einem Protestmarsch gegen Wenger ...