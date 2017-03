Die Umsetzerin

Wer die neuen Technologien verstehen, ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft abschätzen und Fehlentwicklungen korrigieren will, tut gut daran, in digitale Bildung zu investieren. Das klingt plausibel. Dass die von der Bundesregierung ernannte Internetbotschafterin Gesche Joost das Thema zur Chefsache macht, ist zunächst einmal zu begrüßen. Doch der Teufel steckt bekanntermaßen im Detail.

Mit der von ihr mitgegründeten gemeinnützigen Calliope GmbH hat die Professorin für Designforschung an der Berliner Universität der Künste einen Weg eingeschlagen, der in mehrfacher Hinsicht problematisch ist. Erklärtes Ziel ist es, schon Grundschulkindern das Programmieren beizubringen. Jedes Jahr sollen alle Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse flächendeckend mit einem eigens dazu entwickelten Lerncomputer ausgestattet werden. Um ein Verständnis fürs Programmieren zu entwickeln, müssen ihn die Nutzer an einen Rechner mit Internetverbindung anschließen. Das Gerät t...