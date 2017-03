Schluss mit schmutzig

Anlässlich der Befragung von Kanzlerin Angela Merkel vor dem Diesel-Untersuchungsausschuss des Bundestags erklärte der Verkehrsexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Jens Hilgenberg, am Mittwoch:

Das Ende des Untersuchungsausschusses ist nicht das Ende des Dieselskandals. Tagtäglich werden in Deutschland bis zu 4.000 neue Dieselautos verkauft, die auf der Straße die gesetzlichen Stickoxidgrenzwerte nicht einhalten. Das ergibt sich aus Verkehrsminister Dobrindts eigenem Untersuchungsbericht. Aber was ist inzwischen passiert? Der Bundesverkehrsminister und das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt stecken den Kopf in den Sand. Die Bundeskanzlerin und ihr Verkehrsminister haben einen Amtseid geschworen, sie wollten Schaden von der Bevölkerung abwenden. Sie müssen endlich einschreiten, es geht schließlich um besseren Gesundheitsschutz für alle. (…) Jedes zusätzliche Dieselfahrzeug, das die Grenzwerte auf der Straße nicht einhält, vers...