Krankenhäusern fehlen oft Medikamente

Bei der Versorgung deutscher Krankenhäuser mit Medikamenten kommt es immer wieder zu besorgniserregenden Engpässen. Das erklärten am Mittwoch Vertreter der Kliniken und der Krankenkassen in Berlin. Die Verteilung der Arzneimittel an die Häuser zeichne sich durch eine große Intransparenz aus, auftretende Knappheiten würden die Pharmahersteller häufig nicht oder erst zu spät melden.

»Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich von den Kliniken keine Meldungen von aufgetretenen Lieferengpässen erhalte«, sagte Rudolf Bernard, Präsident des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker. Sein Verband habe kürzlich eine Umfrage unter den Krankenhausapothekern durchgeführt. Sie habe ergeben, dass »eine unerwartete Vielzahl versorgungskritischer Arzneimittel« fehle, also jener, die sich nicht leicht durch andere Medikamente ersetzen lassen. Insgesamt seien 280 verschiedene Wirkstoffe nicht verfügbar gewesen, darunter 30, die als besonders wichtig für die Versorgung eingest...